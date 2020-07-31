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Bahçelievler'de gergin anlar! 'Kısa mesafe' diye taksiden zorla indirince...

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de bir taksici, kısa mesafe gitmek istediği için kabul etmediği yolcuyla tartıştı. Kadın yolcu tartışma nedeniyle kendisini araçtan indiren ticari taksi şoförünün üzerine yürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Kocasinan’da bir ticari taksi şoförü ile müşteri arasında yaşandı. İddiaya göre, ticari taksi şoförü aracına binen kadın yolcuya yaklaşık iki kilometre gittikten sonra adresin yakın olduğunu söyledi. Bunun üzerine yolcu, ‘çek sağa inelim’ diyerek taksiciye karşılık verdi. Taksici aracı durdurarak kadın yolcudan indi bindi ücreti isteyince olanlar oldu. Araçtan inen kadın, şoförün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Sinirlerine hakim olamayan kadın taksiye tekmeler atarken, yaşananlar ise taksi şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)

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