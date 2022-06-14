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Bahçelievler'de hareketli gece! Düğünde başlayan kavga sokağa taştı

14.06.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Tarafların yumruk yumruğa birbirine girdiği anlara polis güçlükle müdahale etti. Kavgada darp sonucu 1 kişi yaralanırken o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Bahçelievler'de hareketli gece! Düğünde başlayan kavga sokağa taştı

Bahçelievler'de saat 23.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bulunan düğün salonunda meydana gelen kavga sokağa taştı. Olaya polis müdahale ederken, 1 kişi yaralandı...

İddiaya göre, düğün sırasında gelin ve damadın yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İki taraf arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Düğün salonu dışına taşan kavgada taraflar, yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavgayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen polisler, kavga edenleri ayırmak için yoğun çaba harcadı. Polis ekiplerinin kavga eden tarafları ayırmasıyla gerginlik sona erdi. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

POLİSLERE DE SALDIRDILAR

Kavgaya tanık olan Furkan Güngör, "Büyük bir kavga oldu iki aile arasında, böyle yumruk yumruğa. Polis ekipleri geldi. Polislere de saldırı oldu. Polis ekipleri 2 el havaya ateş etti, biber gazı sıktı. Daha sonra kavga edenleri kelepçeleyerek arabaya aldı" dedi.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİNDE

Sokağa taşan kavga anları vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, bazı kişilerin yumruk yumruğa kavga ettikleri, polisin de kavga edenleri ayırmaya çalıştığı görüldü. (DHA)

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