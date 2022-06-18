HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bahçelievler'de korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız, çamaşır silkelerken balkondan düştü

Bahçelievler'de korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız, çamaşır silkelerken balkondan düştü

18.06.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de dün akşam yaşanan olayda 16 yaşındaki genç kızın, çamaşır silkelerken dengesini kaybederek camdan düştüğü öne sürüldü. Ağır yaralı olan genç kızın tedavisi hastanede sürüyor

Bahçelievler'de korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız, çamaşır silkelerken balkondan düştü

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Garip Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre 16 yaşındaki Ayşenur E., 6’ncı kattaki evlerinin camından çamaşır silkelerken dengesini kaybederek apartmanın bahçesine düştü.

Sesi duyan komşular dışarı çıktıklarında genç kızın yerde yattığını gördü. O sırada evde olan kızın ablası da feryat ederek aşağı indi. Sesleri duyan komşular sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de yerde yatan kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumun ağır olduğu ve tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği öğrenildi.

"ÇAMAŞIR SİLKELERKEN DİYORLAR"

Olayın olduğu sokakta yaşayan Mahmut Yılmaz, “İki kişi bahçeye girdi. Biz tam olayı fark edemedik, dönüşte de ambulans ve itfaiyenin geldiğini görünce çocuğun düştüğünü gördük. Ama bahçeye falan baktık, kanama falan yok. İnşallah da bir şey olmamıştır. Çok üzücü, komşumuz da zaten. Ambulans aldı götürdü çocuğu. Sonuçta 16 yaşında kız çocuğu, gerçekten çok üzücü oldu. Komşularına sordum çamaşır silkelerken diyorlar” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalışmalar sırasında tespit edildi, Vali'den talimat: Sakın dokunmayınÇalışmalar sırasında tespit edildi, Vali'den talimat: Sakın dokunmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız
Karne günü çok acı olay! Bir aile kahrolduKarne günü çok acı olay! Bir aile kahroldu
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

İki kez öldü yine durmadı: Kendini yılanlara yem ediyor

İki kez öldü yine durmadı: Kendini yılanlara yem ediyor

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.