Bahçelievler'de eşine ateş ederek ağır yaralayan Hasan Cora hakim karşısında

Halil Yılmaz / İstanbul, DHA

Bahçelievler'de eşi Ayşe Gül Cora'yı(48) kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan sanık Hasan Engin Cora (53) bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Engin Cora, avukatıyla görüşememesini gerekçe göstererek, savunma yapmadı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Engin Cora, şikayetçi olarak Ayşe Gül Cora ve avukatları katıldı. Ayşe Gül Cora'nın iki kızı Ece Cora ve Buse Cora duruşma salonu önünde bekledi. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından başlayan ilk duruşmada sanık Engin Cora'dan savunma yapması istendi. "DURUŞMADAN ÇIKMAK İSTİYORUM"

Mahkemeye dilekçe yazdığını ifade eden Engin Cora, “Mahkeme tarafından bana gelen belgeler, 3-4 sayfadan ibarettir. Bu sebeple avukatımla da görüşemedim. Savunma için ek süre talep ediyorum. Ben duruşmadan çıkmak istiyorum, rahatsızım" dedi. Mahkeme heyeti ise şüpheli sanığın çıkma talebini kabul etmeyerek söz sırasını, şikayetçi olarak katılan Ayşe Gül Cora'ya verdi.

"KIZLARIMI VURACAĞI YÖNÜNDE TEHDİT ETTİ"

Ayşe Gül Cora şikayetçi olduğunu belirterek evliliklerinin bozulma sebebini şöyle anlattı: “Bizim daha önce öğrenci yurdumuz, mini marketimiz vardı ancak sanık işlerini takip etmedi. Kendisi 'rahatsızım' deyip yatıyor ve beni işe gönderiyordu. Bu sebeple iflas etti. İflas sonrası durumu iyiyken her şey iyiymiş, durumu bozulunca da kendisini dışlamışız gibi bir tavır takındı. Evliliğimizin başından beri bana ve çocuklarıma psikolojik ve fiziksel baskı uyguladı. Bundan 7-8 sene önce yanımızda çalışan bir bayanla, beni aldattı. Bu olaydan sonra aynı evde kardeş gibiydik, ben sadece evde yemek yapan bir fert gibiydim. Ondan ayrılmak istedim fakat bana küfürler edip kardeşlerimi ve kızlarımı vuracağı yönünde tehditlerde bulundu" "DAHA ÖNCE BENİ BALKONDAN ATMAYA ÇALIŞTI"

Olay gününü de anlatan şikayetçi Cora, şüphelinin sürekli alkol kullandığını ifade etti. Cora, beyanlarını şu şekilde sürdürdü: “5 Haziran günü iş yerine giderken arkadaşımla telefon görüşmesi yapıyordum. Arkamdan bir ses benimle konuşmak istediğini söylediğinde sanığı gördüm. 'Belimde silah var, seni vururum' dedi. Konuşmak istemediğimi söyledim, arkamı döndüğümde sırtımdan ateş ederek beni vurdu. Yere düştüm, yerde 4 el daha ateş etti. Bilincim yerindeydi arkasını dönüp gittiğini gördüm. Kendisi beni daha önceden de balkondan atmaya çalışmıştı. Kaynanam ve arkadaşım beni tutmuştu. Onun İçerden çıkmasını istemiyorum. Kayınvalidem kızlarıma sanığın yarım bıraktığı işi tamamlayacağını söylemiş"

Mahkeme, Hasan Engin Cora'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri tarihe erteledi.