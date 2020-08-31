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Bahçelievler’de kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 22:43 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Bahçelievler’de bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kız arkadaşını bıçakladığı sırada kendisi de yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Gamsız Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşi ile birlikte yaşayan Sevim Sökmensuer (37), erkek arkadaşı Orhan A. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönmesi ile Orhan A., kız arkadaşını bıçakla yaraladı. Olay esnasında kendisi de yaralanan Orhan A., evden ayrılarak kaçmaya çalışırken yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Orhan A. hastaneye kaldırılırken, olayı söylemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri Sevim Sökmensuer’in evine gitti. Yapılan ilk incelemede Sökmensuer’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki çalışmaların ardından Sevim Sökmensuer’in cenazesi önce Adli Tıp Kurumuna, daha sonra da defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi.
Olayı anlatan bina sakinlerinden Güner Karaoğlu, “O gün evdeydik. Dışarıdan sesleri duyduk. Evden çıktığımızda öğrendik cinayet işlenmiş ama neticesini sonradan öğrendik. Bu evde daha önce iki bayan yaşıyordu. Sonra 6 ay önce yanlarına bir erkek geldi. Sonra onların birbirlerini bıçakladığını öğrendik. Bayanın öldüğünü duyduk. O bıçaklayan da kaçmış. Taksi durağının orada yığılmış kalmış. Hastaneye kaldırılmış. Şu anda yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Bayan da hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bu cinayetlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Her gün her yerden kadın cinayetlerini duyuyoruz. Artık bunları duymak istemiyoruz. O anı duymadık ama o andan sonrasına şahit olduk. O an hiç seste duyulmadı. Diğer komşularla da konuştuk. En ufak bir ses bile duyulmadı. Birbirlerini herhalde kavga esnasında bıçaklayarak yaralamışlar. Biri vefat etti, diğeri de yaralı. Komşuluğumuz yoktu ama sokakta görünce merhaba diyorduk. Sonuçta insanlardı. Hiçbir bayanın bu şekilde ölümü hak etmediğini biliyoruz. Olmaması gerekiyor. Üzgünüz açıkçası” dedi.
Kız arkadaşını bıçaklayan Orhan A.’nın Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Sevim Sökmensuer’in ise ölmeden önce çekmiş olduğu bir videoyu sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.
Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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