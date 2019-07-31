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Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 07:25 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de sabaha karşı üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, kaldırıma çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi.

Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de sabaha karşı üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, kaldırıma çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişiden biri hayatını kaybederken diğeri de yaralandı.

Kaza Bahçelievler, Kocasinan Mahallesinde sabah saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal Sunal Caddesi'nden Şirinevler istikametine doğru seyir halinde giden ve üzerinde Emir A. (15) ile Metehan G. (16) bulunduğu 34 JL 2935 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kaza sonrası motosikletten fırlayan Emir A. ile Metehan G. ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Emir A.'yı Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne, Metehan G.'yi ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Emir A.'nın hayatını kaybederken Metehan G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazanın olduğu yerde olay yeri çalışması yaparken, motosikleti kimin kullandığını tespit etmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza sonrası motosiklet bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Editörün bilgisine: (Metehan Gündüz - Emir Aksakal)
(FOTOĞRAFLI)

Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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