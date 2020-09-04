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Bahçenizi ve çiçekleri sirke ile tanıştırın! Mucizevi etkilere sahip...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir bahçeniz mi var ya da evde bitki mi yetiştiriyorsunuz? Hiç fark etmez, bahçe sorunları için kullandığınız hem masraflı hem de zararlı kimyasallara veda edin. Hem ekonomik hem de doğal bir çözümle tanışın. Hemen hemen her mutfakta olan sirke sayesinde zararlı kimyasallara ihtiyaç duymayacaksınız. İşte sirkenin maharetleri...

Bahçenizi ve çiçekleri sirke ile tanıştırın! Mucizevi etkilere sahip...

Sirkenin yemeklerde ve temizlikte kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Fakat kullanım alanı sadece bunlarla mı sınırlı? Tabii ki, hayır! Sirke, bahçe ve bitki bakımı konusunda da oldukça yetenekli. Bu konuda yaşadığınız problemler için harika bir çözüm yolu. Bahçenizdeki yabani otlardan ve böceklerden kurtulmanızı sağlayacak. Aynı zamanda da bitkilerinize bakım yapacak. Nasıl mı? Gelin, sirkenin bahçe ve çiçek bakımında nasıl kullanıldığına bir göz atalım.

1. YABANİ OTLARDAN KURTULUN

Sirke, bahçedeki otlardan kurtulmak için iyi bir yöntem olabilir. Asidik yapısı sayesinde bitkilerle tepkimeye girer ve otların büyümesini engeller, köklerini kurutur. Bu yöntem bitkileri yolmak kadar etkili olmayabilir. Ancak elle ulaşabilmenin zor olduğu noktalar için oldukça faydalı bir yöntem olabilir. Karışım için 1 bardak sirkeye ve yarım çay bardağı tuza ihtiyacınız olacak.

  • 1 su bardağı sirkeyle yarım çay bardağı tuzu karıştırın. Karışımı ihtiyacınıza göre aynı oranda çoğaltabilir ya da azaltabilirsiniz.

  • Karışıma biraz bulaşık deterjanı ekleyerek daha güçlü hale getirebilirsiniz. Ancak istemezseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz.

  • Karışımı iyice karıştırdıktan sonra yabani otların üstüne sıkabilirsiniz. Bu işlemi birkaç gün tekrarlamanız gerekebilir.

    • 2. KARINCA VE SALYANGOZLARLA VEDALAŞIN

    Sirke kokusu çoğu böcek tarafından sevilmiyor. Karıncalar, salyangozlar ve sinekler de o böceklerden. Bu yüzden bitkilerinizi saran böceklerden kurtulmak için sirke kullanabilirsiniz. Üstelik bu yöntem böcekleri öldürmeyecek. Sadece bahçenizden uzaklaşmalarını sağlayacak.

    Sirke sadece böceklerin değil, kedi ve köpek gibi hayvanların da sevmediği bir koku. Bu yüzden bitkilerinizi evcil hayvanlarınızdan korumak için de sirke kullanabilirsiniz. Bunun için hazırlayacağınız karışımı bitkilerin olduğu bölgelere sıkabilirsiniz. Ya da bezlere sirke dökerek bitkilerinizin yanına koyabilirsiniz.

    • Bir sprey şişeye eşit miktarda su ve sirke koyarak çalkalayın. Daha sonra bu karışımı böceklerin geçtiği yerlere sıkabilirsiniz.

    3. MANTAR VE KÜFE KARŞI SAVAŞIN

    Bitkilerinizde mantar ya da küf kaynaklı problemler varsa sirke kullanabilirsiniz.

    • Bir bardak papatya çayının içine 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Bu karışımı bitkilerinize sprey şişe yardımıyla püskürtün. Bu karışımı solmaya başlayan bitkiler için de kullanabilirsiniz.

    *4. ÇİÇEKLERİ COŞTURUN

    Bahçenizde açelya, gardenya, lavanta, orman gülü, lavanta ve yaban mersini gibi asit seven çiçekler varsa sirkeden faydalanabilirsiniz. Sirke toprağın asit derecesini arttırır. Bu sayede çiçekleriniz canlanacak ve daha hızlı bir gelişim gösterecektir.

    • 3.5 litre suya bir su bardağı sirke ekleyin. Çiçekleri bu suyla sulayarak mutlu edin.
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