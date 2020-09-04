Bahçenizi ve çiçekleri sirke ile tanıştırın! Mucizevi etkilere sahip...

Sirkenin yemeklerde ve temizlikte kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Fakat kullanım alanı sadece bunlarla mı sınırlı? Tabii ki, hayır! Sirke, bahçe ve bitki bakımı konusunda da oldukça yetenekli. Bu konuda yaşadığınız problemler için harika bir çözüm yolu. Bahçenizdeki yabani otlardan ve böceklerden kurtulmanızı sağlayacak. Aynı zamanda da bitkilerinize bakım yapacak. Nasıl mı? Gelin, sirkenin bahçe ve çiçek bakımında nasıl kullanıldığına bir göz atalım.

1. YABANİ OTLARDAN KURTULUN

Sirke, bahçedeki otlardan kurtulmak için iyi bir yöntem olabilir. Asidik yapısı sayesinde bitkilerle tepkimeye girer ve otların büyümesini engeller, köklerini kurutur. Bu yöntem bitkileri yolmak kadar etkili olmayabilir. Ancak elle ulaşabilmenin zor olduğu noktalar için oldukça faydalı bir yöntem olabilir. Karışım için 1 bardak sirkeye ve yarım çay bardağı tuza ihtiyacınız olacak.