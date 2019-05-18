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Bahçeşehir Kolejinin 2 bin 500 öğrencisi Samsun'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Bahçeşehir Koleji kampüslerinden 2 bin 500 öğrenci ve öğretmen Samsun'a geldi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına Türkiye'nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Koleji kampüslerinden 2 bin 500 öğrenci ve öğretmen Samsun'da buluştu.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri kente etkinlikler düzenledi, 500 öğrencinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelen 2 bin 500 öğrenci, İstanbul'dan yola çıkan ve geçtiği illerdeki Bahçeşehir Koleji kampüslerinden aldığı bayrağı bir sonraki kampüse teslim ederek Samsun'a kadar 830 kilometre pedal çeviren öğretmen Merve Marmara'yı karşıladı.

Marmara, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e Türk bayrağı ve kolejin flamasını takdim etti.

Karşılamanın ardından öğrenciler ve bisikletliler Adnan Menderes Bulvarı'nda Fener Alayı gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji 19 Mayıs Kampüsü'nde devam eden programda konuşan İcra Kurulu Başkanı Yücel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde "Ey Türk gençliği. Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir" sözlerini hatırlatarak gençlerin bu sorumluluğu geleceğe aktarma görevini vurguladı.

Yücel, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma vapuruyla buraya gelerek bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını atmasının üzerinden tam 100 yıl geçti. Ne mutlu ki yalnızca Türkiye tarihine yazılan değil, verilen mücadeleyle dünyaya örnek olan bu destanın 100. yılını görmek bize nasip oldu. Bizler 200'üncü yılını göremeyeceğiz ancak bağımsızlığımız sonsuza kadar var olacak. Bu yoldaki en büyük güvence siz gençlersiniz." dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise milli mücadele bayrağının Samsun'a taşınmasının 100'üncü yılında 2 bin 500 öğrenci ile burada olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirdi.

Anadolu halkının bütün imkansızlıklara rağmen bütün cesaretiyle bir araya geldiğini ve bağımsızlık mücadelesi için kanının son damlasına kadar bu mücadelenin peşini bırakmadığını ifade eden Dağ, "Bu bir bayrak yarışı. Eğitim de bu bayrak yarışının en özel hallerinden birisidir. Beden eğitimi öğretmenimiz Merve Marmara, bu bayrak yarışını temsilen İstanbul'dan Samsun'a bayrağımızı bir sonraki kampüste devir teslim yaparak 830 kilometre pedal çevirdi. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerimizle bu bayrağı yükseltmek için yeniden güven tazeledik. Gençliğe güvenimiz tam. Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce burada başlattığı milli mücadele ruhu ve cumhuriyetimizin ilelebet varlığı için bugünü gençlere armağan etti. Bizler de devraldığımız bayrağı, eğitimle yeni nesillere aktaracağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Kolejinin sporda, sanatta, robotikte ve bilimde Türkiye'yi dünyada temsil ederek ödüller alan başarılı öğrencilerine plaket verdi.

Program, öğrencilerin konseriyle sona erdi.

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