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Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:07 | Son Güncelleme

Yargıtay, "terör örgütüne üye olmak, bir polisi öldürmek ve mahkumları kaçırmak" suçlamalarıyla yargılanan 2 kişinin idam, 56 kişinin de müebbete varan hapis cezalarını onadı

MANAMA (AA) - Bahreyn'de "terör örgütüne üye olmak, bir polisi öldürmek ve mahkumları kaçırmak" suçlamalarıyla yargılanan 2 kişinin idam, 56 kişinin de müebbete kadar varan hapis cezaları onandı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberlere göre, Yargıtay, Ocak 2018'de 2 sanığın idam, 56 sanığın 5 yıldan müebbete varan hapis cezalarına çarptırıldığı mahkeme kararlarını onadı.

Bahreyn Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2018'de "terör örgütüne üye olmak, bir polisi öldürmek ve mahkumları kaçırmak" suçlamalarıyla yargılanan 2 kişiye idam, 19 kişiye müebbet (25 yıl), 17 kişiye 15'er yıl, 9 kişiye 10'ar yıl, 11 kişiye 5'er yıl hapis cezası vermiş, aynı davada yargılanan 2 kişinin beraatına hükmetmişti.

Ülkede 40 Bahreynli, 12 İran ve Iraklı ile 1 Almandan oluşan terör örgütünün, Ocak 2017'de Cev Hapishanesi'ne saldırı düzenleyerek, mahkumlar kaçırdığı, silahları çaldığı ve olaylar sırasında bir polis memurunun hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor.

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