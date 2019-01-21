Bahreyn'de muhalif derneğin kapatılma kararı onaylandı

MANAMA (AA) - Bahreyn Temyiz Mahkemesi, teröre destek verdiği gerekçesiyle muhalif Vaad Demokrat Ulusal Çalışma Derneği'nin kapatılmasına yönelik kararı onadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre mahkeme, Vaad Derneği'nin kapatılmasına yönelik itirazı reddetti, daha önce verilen, derneğin mal varlığına el konulması ve merkezlerinin kapatılmasını öngören kararı onayladı.

Bahreyn Adalet Bakanlığının Mart 2017'de "teröre destek verdiği" gerekçesiyle Vaad Derneği hakkında dava açmasının ardından, Mayıs 2017'de derneğin feshedilmesi yönünde mahkeme kararı çıkmıştı.

İstinaf Mahkemesinin de Ekim 2017'de derneğin feshedilmesi kararını onaylamasının ardından Vaad Derneği yetkilileri, hükmü temyize götürmüştü.

Vaad Derneği, polisleri öldürmekle suçlanan ve haklarında idam kararı verilen kişileri sosyal medya hesaplarında "vatan şehitleri" şeklinde nitelendirmesinin ardından Bahreyn makamları tarafından terörü desteklemekle suçlanmıştı.

Bahreyn'de siyasi faaliyetleri sırasında "mezhepsel çekişmelere yol açabilecek şiddete teşvik eden eylemlere yöneldiği" gerekçesiyle Şubat 2017'de de muhalif parti El-Vifak Hareketi hakkında kapatılma kararı verilmişti.

