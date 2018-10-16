Bahreyn'de petrol borularına sabotaj davasında karar açıklandı

MANAMA (AA) - Bahreyn mahkemesi, terör örgütü kurmak ve petrol borularına sabotaj düzenlemekle suçlanan 7 kişiyi müebbete (25 yıl) varan hapis cezalarına çarptırdı, 6'sının ise vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verdi.
Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Ceza Mahkemesi, geçen yıl kasım ayında Buri bölgesinde petrol borularına sabotaj düzenlemekle suçlanan 7 kişi hakkındaki hükmünü açıkladı.
Buna göre, sanıklardan 5'i müebbet (yirmi beşer yıl), biri 10, diğeri 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Söz konusu 7 kişiden 6'sının vatandaşlıktan çıkarılmasına da hükmedildi.
Sanıkların İran'da Devrim Muhafızlarına bağlı askeri kamplarda eğitim aldığı kaydedildi.
Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.
Bahreyn makamları, geçen şubat ayında, petrol borularına yönelik saldırı düzenlemekle suçlanan 4 kişilik terör grubunun tutuklandığını duyurmuştu.
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