HABER

Bahreyn'de petrol borularına sabotaj davasında karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 05:20 | Son Güncelleme

Terör suçlamasıyla yargılandıkları davada 5 yıldan 25 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılan 7 sanıktan 6'sı ayrıca vatandaşlıktan çıkarıldı

MANAMA (AA) - Bahreyn mahkemesi, terör örgütü kurmak ve petrol borularına sabotaj düzenlemekle suçlanan 7 kişiyi müebbete (25 yıl) varan hapis cezalarına çarptırdı, 6'sının ise vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verdi.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Ceza Mahkemesi, geçen yıl kasım ayında Buri bölgesinde petrol borularına sabotaj düzenlemekle suçlanan 7 kişi hakkındaki hükmünü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan 5'i müebbet (yirmi beşer yıl), biri 10, diğeri 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Söz konusu 7 kişiden 6'sının vatandaşlıktan çıkarılmasına da hükmedildi.

Sanıkların İran'da Devrim Muhafızlarına bağlı askeri kamplarda eğitim aldığı kaydedildi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Bahreyn makamları, geçen şubat ayında, petrol borularına yönelik saldırı düzenlemekle suçlanan 4 kişilik terör grubunun tutuklandığını duyurmuştu.

PARTNERBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyorBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyor
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıSuudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
Finans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli olduFinans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn terör örgütü kurmak

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu

Finans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu

Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi

Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.