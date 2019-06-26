Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı devam ediyor

IMF Başkanı Lagarde, oturumda yaptığı konuşmada, Batı Şeria ve Gazze'de ekonomik kalkınmanın, çeşitli sektörlerde iş fırsatı oluşturması gerektiğini belirtti.

Krach'ın konuşmasının ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Suudi Arabistan Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Bakanlar Kurulu Üyesi, Ekonomi ve Kalkınma İşleri Konseyi Üyesi Muhammed eş-Şeyh, Nijeryalı iş adamı Tony Elumelu ve ABD'nin en büyük mali kurumlarından Citigroup'un ekonomi danışmanı Willem Buiter'in katıldığı bir oturum gerçekleştirildi.

Oturumun açılışında konuşan ABD Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre Devlet Bakanlığı Müsteşarı Keith J. Krach, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner tarafından önerilen ekonomi planının "Filistin milli gelirini iki katına çıkarma" ve "yoksulluğu azaltma" konularında olumlu etkileri olacağını savundu.

İSTANBUL (AA) - ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da dün başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı bugün de devam ediyor.

Batı Şeria ve Gazze'de yerel ekonomiyi güçlendirmek ve iş fırsatları oluşturmanın komşu ülkeler, hükümetler ve örgütler dahil tüm kesimlerin iyi niyetini gerektiğini ifade eden Lagarde, tarım, sanayi ve hizmet sektörünün Filistin topraklarında birçok iş fırsatı oluşturabileceğine dikkati çekti.

ABD işbirliğinde Bahreyn'in ev sahipliğinde başkent Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra konferansa, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas katılıyor. Filistin'in boykot ettiği konferansa, İsrail'den iş insanları ve basın mensupları da katılıyor.

Dün başlayan çalıştay, bugün sona erecek.

