Bahreyn'deki Manama Diyaloğu Güvenlik Konferansı

MANAMA (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani ve ABD Savunma Bakanı James Mattis, savunma ve güvenliğe ilişkin ortak konuları görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu Güvenlik Konferansı için başkent Manama'da bulunan Mattis ve Zeyyani, KİK ile ABD arasındaki stratejik ortaklık, bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendirme konularını ele aldı.

Bölgedeki gelişmeler, savunma ve güvenliğe ilişkin ortak konuların da görüşüldüğü kaydedildi.

