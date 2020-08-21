Bakan açıkladı! Koronavirüs ne zaman bitecek? Pandemi ne zaman sona erecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal yaşamda alınan tedbirler zaman zaman artırılarak devam ediyor. Normalleşme sürecine geçişle beraber yetkililerden gelen vatandaşların alması gereken tedbirler konusunda uyarılar sürüyor. Uzun süredir vatandaşlar arasında koronavirüs ne zaman biter tartışmaları yaşanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle hem toplum sağlığı hem sosyal yaşam hem de ekonomi çeşitli tehditler yaşarken pandemi ne zaman sona erecek sorusuna verilecek olumlu bir yanıt araştırılıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki, koronavirüs tamamen ne zaman bitecek?

Bakan Koca, Twitter hesabından sık sık vatandaşları almaları gereken tedbirler konusunda uyarıyor. Koca, son olarak yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri çekti. Korona ne zaman bitecek diye merak eden vatandaşlara cevap olabilecek önemli paylaşımlar yapan Koca, korona ne zaman geçer konusunda vatandaşları uyardı. Salgının sonuçları bakımından en önemli göstergenin ağır hasta sayısı olduğunu söyleyen Koca, ağır hastaların bizim farkında bile olmadan alıp verdiğimiz nefes için her şeyden vazgeçebilecek aşamaya geldiklerini belirtti. Bu durumun pek çok hastanın Covid-19’u hafif bir şekilde yaşadığı gerçeğini unutturacak derecede sarsıcı olduğunu söyledi.