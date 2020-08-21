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Bakan açıkladı! Koronavirüs ne zaman bitecek? Pandemi ne zaman sona erecek?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile ilgili ikinci dalga beklentilerinin yanı sıra vatandaşlar arasında koronavirüs ne zaman bitecek sorusu sorulmaya başladı. Sosyal yaşamın büyük oranda değişim gösterdiği süreçle ilgili olarak pandemi ne zaman sona erecek konusu araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalar yaptı. Pek, Koronavirüs ne zaman biter?

Bakan açıkladı! Koronavirüs ne zaman bitecek? Pandemi ne zaman sona erecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal yaşamda alınan tedbirler zaman zaman artırılarak devam ediyor. Normalleşme sürecine geçişle beraber yetkililerden gelen vatandaşların alması gereken tedbirler konusunda uyarılar sürüyor. Uzun süredir vatandaşlar arasında koronavirüs ne zaman biter tartışmaları yaşanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle hem toplum sağlığı hem sosyal yaşam hem de ekonomi çeşitli tehditler yaşarken pandemi ne zaman sona erecek sorusuna verilecek olumlu bir yanıt araştırılıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki, koronavirüs tamamen ne zaman bitecek?

Koronavirüs ne zaman bitecek?

Bakan Koca, Twitter hesabından sık sık vatandaşları almaları gereken tedbirler konusunda uyarıyor. Koca, son olarak yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri çekti. Korona ne zaman bitecek diye merak eden vatandaşlara cevap olabilecek önemli paylaşımlar yapan Koca, korona ne zaman geçer konusunda vatandaşları uyardı. Salgının sonuçları bakımından en önemli göstergenin ağır hasta sayısı olduğunu söyleyen Koca, ağır hastaların bizim farkında bile olmadan alıp verdiğimiz nefes için her şeyden vazgeçebilecek aşamaya geldiklerini belirtti. Bu durumun pek çok hastanın Covid-19’u hafif bir şekilde yaşadığı gerçeğini unutturacak derecede sarsıcı olduğunu söyledi.

Pandemi ne zaman biter konusuna da değinen Koca, hasta tedavi edilerek başarılmış bir salgın mücadelesinin olmadığını belirtti. Aynı zamanda “Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır.” ifadesini kullandı. Covid 19 tamamen ne zaman bitecek ile alakalı olarak salgının son hasta iyileşene kadar devam edeceğini aktardı. Bakan Koca, korona tamamen bitecek mi konusunda büyük mücadelenin esas olarak tedbir ile verileceğini söyledi ve vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı.

Corona tamamen ne zaman biter konusunun yanı sıra test süreçleriyle ilgili de açıklama yapan Koca, dün 92.301 test yapıldığını ve süreç başından beri toplamda 6.061.390 test sayısına ulaşıldığını açıkladı. Testlerin nasıl yapıldığına dair genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını aktaran Koca, test sonucu pozitif çıktığında asıl zorluğun izole hayat ile başladığını belirtti. Vatandaşlar, aldıkları tedbirler ve koronavirüs ne zaman bitecek sorularıyla beklemeye devam ediyor.

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