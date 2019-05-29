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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.

Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

TSK, önceki gün Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik olarak Pençe Operasyonu'nu başlatmıştı. Görüşmede bu konunun ele alınıp alınmadığına ilişki bir açıklama ise yapılmadı.

Kaynak: AA

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ABD Hulusi Akar Shanahan

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