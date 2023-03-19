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Bakan Akar açıkladı! 'Mehmetçik son 2,5 ayda 306 teröristi etkisiz hale getirdi'

19.03.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şehit aileleriyle bir araya geldi. Ailelerin taleplerini dinleyen ve bunların gerçekleştirilmesine yönelik talimat veren Akar, "Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmadık, kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz. Mehmetçik son 2,5 ay içinde 306 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.

Bakan Akar açıkladı! 'Mehmetçik son 2,5 ayda 306 teröristi etkisiz hale getirdi'

Bakan Akar, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Dün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'de düzenlenen törenlere katıldıktan sonra tekrar Hatay'a gelen Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kırıkhan'da depremin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaları inceledi.

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'HİÇBİR VATANDAŞIMIZ YALNIZ DEĞİL'

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, şehit aileleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. Talepleri tek tek not alan Akar, bunların karşılanmasına yönelik talimat verdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın, devletin konteyner ve çadır üretimi konusunda tüm imkanlarını seferber ettiğini, bununla da yetinmeyip yurt dışından konteynerlerin alımına devam edildiğini aktaran Akar, konteynerlerin belli bir plan dahilinde depremlerin vurduğu 11 ilde dağıtımının sürdüğünü belirtti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanların, ilgili kurum, kuruluşların çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Akar, "Devlet ve millet omuz omuza mücadele ederek, birlik ve beraberliğimizle geçmişte yaşanan birçok felaketin üstesinden geldik. Bugün de karşılaştığımız bu felakete karşı yapılması gereken ne varsa birlik ve beraberlik içinde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karamsarlık, kötümserlik, ümitsizlik yok. Hiçbir vatandaşımız yalnız değil, devletimiz 85 milyon ile tek yumruk ve tek yürek olarak yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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'KİMSE BİZİ DURDURAMAZ'

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emeklisi, muvazzafı, şehit aileleri ve gazileriyle büyük bir aile olduğunu belirterek, Mehmetçiğin tüm başarılarında en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu vurguladı. Şehitlerin anılarını hiçbir zaman unutturmayacaklarını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmadık, onların kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz. Ülkemizin savunması, 85 milyon vatandaşımızın güvenliği, rahat ve huzur içinde yaşaması için çalışıyoruz. Bunun için de en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Milletimizi, başına musallat olan terör belasından kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir tereddüt yok, kimse bizi durduramaz. Sonunda da alnımızın akıyla vatanımızı, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Şu anda dahi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerine 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' ile devam eden Mehmetçik, son 2,5 ay içinde 306 teröristi etkisiz hale getirdi."

ÇADIR KENTTE İNCELEME

Şehit aileleri de depremin ardından gösterilen yakın ilgi ve yoğun çalışmalardan dolayı Bakan Akar ve yetkililere teşekkür etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Akar, onlara hediye verdi. Zeynep isimli bir kızın okullarının depremde zarar gördüğünü belirtmesi üzerine Akar, "Merak etme kısa sürede hepsini yeniden yapacağız" dedi.

Akar daha sonra Antakya'da Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu. Akar, NATO yetkilileri ve askeri yetkililerden çadır kente ilişkin bilgi aldı, çalışmaları inceledi. (DHA)

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