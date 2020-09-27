HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 14:26 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Şehit Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız" dediği belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamaMuhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
İBB’den dört taksi durağına mühür
İBB’den dört taksi durağına mühür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme
Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.