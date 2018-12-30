Bakan Akar: Başarıyla icra ettiğimiz operasyonla sadece teröristler hedef alındı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2018 yılında önemli faaliyetlerin icra edildiğini söyleyerek, "Başarıyla icra ettiğimiz operasyonların planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait mevzii, silah, araç ve binalar hedef alınmış; sivil/masum kişiler, dini/kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin zarar görmemesi için diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı bir yeni yıl mesajı yayımladı. Akar, Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği ile dünya barışına katkı sağlamak için başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları tarafından 2018 yılında önemli faaliyetler icra ettiğini bildirdi. FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışı içerisinde göğüs göğüse mücadele edildiğini kaydeden Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Terör örgütlerini tamamen bitirme kararlılığı ile yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen bu mücadele; jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularımızla sivil-asker büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde omuz omuza, en önemlisi de asil milletimizin destek ve dualarıyla başarıyla devam etmektedir. Vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, asil Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için verdiğimiz mücadele ile hudut güvenliğimiz sağlanmış ve sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. Başarıyla icra ettiğimiz operasyonların planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait mevzii, silah, araç ve binalar hedef alınmış; sivil/masum kişiler, dini/kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin zarar görmemesi için diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Aynı zamanda bölgemizin huzur, güven ve istikrara kavuşması yönünde önemli adımlar atılarak yaşanabilecek insani trajedilerin önüne geçilmiştir. Aynı şekilde hava sahamızda ve 462 bin kilometre olan mavi vatanımız denizlerimizde de uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz azim ve kararlılıkla korunmuştur. Ayrıca NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Afganistan’dan Kosova’ya, Bosna Hersek’ten Katar’a, Lübnan’dan Sudan’a, Somali’den Aden Körfezi’ne uzanan geniş bir coğrafyada yürütülen faaliyetlerle bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlanmıştır. Tüm bu başarılar, 'ordu millet' anlayışını benimseyen asil milletimizin desteği; millî, manevi ve mesleki değerlere sahip personelimizin kahramanlık ve fedakârlığı; Silahlı Kuvvetlerimizin yerli ve millî savunma sanayiine dayalı imkân ve kabiliyetlerinin artırılması ile elde edilmiştir."