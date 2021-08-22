HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Tehdit görürsek 24 saatte çekiliriz

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Tehdit görürsek 24 saatte çekiliriz

22.08.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Türk askerinin bölgede güvende olduğunu söyledi. Bakan Akar, "Tehdit, risk görürsek 24 saatte çekiliriz" mesajını vererek, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin temasların sürdüğünü açıkladı.

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Tehdit görürsek 24 saatte çekiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin temasların sürdüğünü söyledi. Türk askerinin bölgede güvende olduğunu belirtti. Bakan Akar, "Tehdit, risk görürsek 24 saatte çekiliriz" mesajını verdi.

"4 GÜNDE 146 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Taliban kontrolünde olan Kabil'deki son durumu anlattı, Türk askerinin Afganistan'daki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi:

"Uçuşa açık, iniş kalkış yapılıyor. Son dört günde 146 uçuş gerçekleşti. Şu ana kadar herhangi bir saldırı, müdahale olmadı. Silah sesleri duyuluyor denilen şey ise kalabalığı dağıtmak için havaya yapılan atışlardı. Hayatını kaybedenlerin izdihamdan dolayı olduğu belirtiliyor. Vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda güzel bir operasyon yaptık.

Askeri birliklerimiz güven içinde, emniyetle görevlerini eksiksiz yapmaya çalışıyorlar. İlk gün Taliban şehre girince yerli personel görev yerlerini terk ettiği için halk havaalanına girdi. TSK unsurları, Almanlar, İngilizler ve ABD’lilerle birlikte yerel bazı Afgan unsurları ile pist uçuşlara hazır hale getirildi. Şu anda uçuşa açık, iniş kalkış yapılıyor. Biz vatandaşlarımızı Kabil'den İslamabad'a getiriyoruz oradan THY ile yurda tahliye ediliyorlar. Bu yolla 570 vatandaşımızı Kabil'den A400 M'lerle İslamabad'a aktardık. Oradan da THY ile taşıdık. Bir anlamda hava köprüsü kurduk.”

"HAVAALANI KAPANIRSA BÜTÜN AFGANİSTAN KAPANIR"

Türk askerinin Afganistan'da muharip bir görevinin olmadığını hatırlatan Bakan Akar, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için yapılan görüşmelere ilgili şunları ifade etti:

“İlk günden beri müzakere ederken çeşitli şartlarımızı dile getirdik. Muhataplarımıza orada bir mutabakat olursa kalacağımızı söyledik. Havaalanı kapanırsa bütün Afganistan kapanır. Afgan kardeşlerimiz zarara uğramasın, biz de 6 senedir bu işi yapıyoruz. Biz bu göreve devam edelim. Bunun kimseye bir zararı yok. Tabii ki tehdit, risk görürsek 24 saatte çekiliriz.”

Göç hareketine karşı sınırın her an izlendiğini vurgulayan Akar, "Gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor. Hudutlarda öyle görüntülerin çekilmesi mümkün değil. Belki Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edip muhalefetle gidip konuşacağız. Biz bu konuda oluşturulmak istenen algı ile uğraşıyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdülerTaliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdüler
PARTNERMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladıMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladı
Ünlü sahilde adım atacak yer kalmadıÜnlü sahilde adım atacak yer kalmadı
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Hulusi Akar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

İddialı dekoltesiyle dikkat çekti! Emir Sarıgül sorulunca...

İddialı dekoltesiyle dikkat çekti! Emir Sarıgül sorulunca...

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.