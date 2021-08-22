Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Tehdit görürsek 24 saatte çekiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin temasların sürdüğünü söyledi. Türk askerinin bölgede güvende olduğunu belirtti. Bakan Akar, "Tehdit, risk görürsek 24 saatte çekiliriz" mesajını verdi.

"4 GÜNDE 146 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Taliban kontrolünde olan Kabil'deki son durumu anlattı, Türk askerinin Afganistan'daki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi:

"Uçuşa açık, iniş kalkış yapılıyor. Son dört günde 146 uçuş gerçekleşti. Şu ana kadar herhangi bir saldırı, müdahale olmadı. Silah sesleri duyuluyor denilen şey ise kalabalığı dağıtmak için havaya yapılan atışlardı. Hayatını kaybedenlerin izdihamdan dolayı olduğu belirtiliyor. Vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda güzel bir operasyon yaptık.

Askeri birliklerimiz güven içinde, emniyetle görevlerini eksiksiz yapmaya çalışıyorlar. İlk gün Taliban şehre girince yerli personel görev yerlerini terk ettiği için halk havaalanına girdi. TSK unsurları, Almanlar, İngilizler ve ABD’lilerle birlikte yerel bazı Afgan unsurları ile pist uçuşlara hazır hale getirildi. Şu anda uçuşa açık, iniş kalkış yapılıyor. Biz vatandaşlarımızı Kabil'den İslamabad'a getiriyoruz oradan THY ile yurda tahliye ediliyorlar. Bu yolla 570 vatandaşımızı Kabil'den A400 M'lerle İslamabad'a aktardık. Oradan da THY ile taşıdık. Bir anlamda hava köprüsü kurduk.”

"HAVAALANI KAPANIRSA BÜTÜN AFGANİSTAN KAPANIR"

Türk askerinin Afganistan'da muharip bir görevinin olmadığını hatırlatan Bakan Akar, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için yapılan görüşmelere ilgili şunları ifade etti:

“İlk günden beri müzakere ederken çeşitli şartlarımızı dile getirdik. Muhataplarımıza orada bir mutabakat olursa kalacağımızı söyledik. Havaalanı kapanırsa bütün Afganistan kapanır. Afgan kardeşlerimiz zarara uğramasın, biz de 6 senedir bu işi yapıyoruz. Biz bu göreve devam edelim. Bunun kimseye bir zararı yok. Tabii ki tehdit, risk görürsek 24 saatte çekiliriz.”

Göç hareketine karşı sınırın her an izlendiğini vurgulayan Akar, "Gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor. Hudutlarda öyle görüntülerin çekilmesi mümkün değil. Belki Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edip muhalefetle gidip konuşacağız. Biz bu konuda oluşturulmak istenen algı ile uğraşıyoruz" dedi.

