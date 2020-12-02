Bakan Akar'dan Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Akla ziyan bir husus

Sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu.

BAKAN AKAR'DAN ALİ MAHİR BAŞARIR'A SERT TEPKİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik ifadesiyle ilgili olarak "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus." açıklamasını yaptı.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER: ÇOK YANLIŞ

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Güler, şunları ifade etti:

"Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz."

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyon kanalında Sakarya'daki tank-palet fabrikasının Katarlı şirkete verilmesi hakkında, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullanmıştı.



