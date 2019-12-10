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Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 09:17 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemini değerlendirdi.

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar, "Bu sistem gayet güzel yürüyor. Beklenenleri karşıladığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz. Yeni bir sistem. Duyarlılık gösteriyoruz, yakından takip ediyoruz" dedi.

Akar, "Şu anda 230 bin 103 erbaş ve erimiz var. Sistem değişikliğinde insanlarda bir endişe oluyor. Hesaplayamadığımız, gözden kaçırdığımız bir şey olmadı, bir zafiyet doğmadı" diye konuştu.

Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Yedek astsubaylığa müracaat olağanüstü. Vatandaşlarımız çok ciddi ilgi gösterdiler. Bizi de son derece sevindirdi. Temennimiz, bunlardan bir kısmının sistem gereği bir yıllık hizmetlerini bitirdikten sonra askerlikte kalmaları"

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