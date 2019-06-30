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Bakan Akar: "Her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonuç değerlendirmesi sırasında soruları yanıtladı.

Bakan Akar: "Her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldık"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonuç değerlendirmesi sırasında soruları yanıtladı. Bakan Akar, “Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç değerlendirmesi esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Libya’da Trablus’a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybeden Halife Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari’nin Türkiye’yi tehdidi konusunun sorulması üzerine Bakan Akar, Libya’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna önem verdiklerinin altını çizdi.
Birleşmiş Milletler tarafından Libyalıların aralarındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğini aktaran Bakan Akar, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

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