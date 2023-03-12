Bakan Akar iddialara "Kesinlikle söz konusu değil" diyerek yanıt verdi! "Saat 04.30'da seferber ettik"

Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde gerçekleştirilen AA Editör Masası yayınında soruları cevapladı. Akar, deprem sonrası Mehmetçiğin geç çıkarıldığı ve geri çağrıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak "Böyle bir şey düşünülemez" dedi.
Akar'ın depremde atılan adımlarla ilgili açıklamalarından satır başları şöyle:
Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik.
Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez.