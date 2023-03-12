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Bakan Akar iddialara "Kesinlikle söz konusu değil" diyerek yanıt verdi! "Saat 04.30'da seferber ettik"

12.03.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesindeki ilk müdahaleye ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi. "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil" diyen Bakan Akar, deprem günü saat 04.30'da yapılanlara dikkat çekti.

Bakan Akar iddialara "Kesinlikle söz konusu değil" diyerek yanıt verdi! "Saat 04.30'da seferber ettik"

Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde gerçekleştirilen AA Editör Masası yayınında soruları cevapladı. Akar, deprem sonrası Mehmetçiğin geç çıkarıldığı ve geri çağrıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak "Böyle bir şey düşünülemez" dedi.

Akar'ın depremde atılan adımlarla ilgili açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik.

  • Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez.

    1. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik.
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