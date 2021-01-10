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Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile görüştü

10.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile İstanbul'da bir araya geldi. Ziyaret, Milli Savunma Bakanlığının Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı ile ikili iş birliğini geliştirme ve güçlendirme çabaları çerçevesinde gerçekleşti.

Bakan Akar görüşmede, Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrarın gerçekleşmesi için Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümetini ve Birleşmiş Milletlerin Libya'daki siyasi çözüm çabalarını desteklediğini ifade etti.

(DHA)

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