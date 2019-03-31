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Bakan Akar, oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

  MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Bakan Akar, eşi Şule Akar ile birlikte oyunu kullanmak için, Çankaya İlkokulu'na geldi. Sandık başında sırasının gelmesini bekleyen Akar, vatandaşlarla sohbet etti. Akar, annesiyle birlikte babasının oy kullanmasını bekleyen küçük bir çocuğu sevdi. Yaklaşık 5 dakika sıra bekleyen Akar, daha sonra eşi Şule Akar'la birlikte 1166 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu sandığa atarken, "Vatana millete hayırlı olsun" diyen Bakan Akar, çıkışta da vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da oyunu, aynı okulda 1167 numaralı sandıkta kullandı.

Görüntü Dökümü:
-Bakan Akar ve eşi sıra beklerken
-Vatandaşlarla sohbet ederlerken
-Oy kullanırken

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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