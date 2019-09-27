Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi’ni kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Eylül 1538 tarihinde, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi, Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferi ve dünya tarihinin de en önemli deniz savaşlarından biridir. Akdeniz’i bir Türk gölü, Türk donanmasını da Akdeniz’in hâkimi haline getiren bu zafer, Türk leventlerinin denizcilik kabiliyetini tüm dünyaya göstermiş, adlarını tarihe altın harflerle yazdırmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri için MSB’nin resmi sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Akar’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli mesai ve silah arkadaşlarım, kahraman denizciler, bugün, ’Preveze Deniz Zaferi’nin 481’inci yıl dönümünü ve kahraman denizcilerimizin ’Deniz Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 27 Eylül 1538 tarihinde, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi, Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferi ve dünya tarihinin de en önemli deniz savaşlarından biridir. Akdeniz’i bir Türk gölü, Türk donanmasını da Akdeniz’in hâkimi haline getiren bu zafer, Türk leventlerinin denizcilik kabiliyetini tüm dünyaya göstermiş, adlarını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Şüphesiz bu zafer, donanmamızın çağdaşlarından teknik ve teçhizat olarak üstün niteliklere, iyi bir komuta heyetine ve muharebeyi iyi bilen kahraman leventlere sahip olmasıyla kazanılmıştır. Dünya denizcilik tarihine damga vuran Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis, Salih Reis, Kılıç Ali Paşa, Mezemorta Hüseyin Paşa gibi büyük amiraller ile Piri Reis, Ali Macar Reis gibi ünlü denizcilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz de, bugün sahip olduğu yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakâr personeliyle ’Mavi Vatanımız’da etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmektedir. Deniz Kuvvetlerimiz, ’Mavi Vatanımız’daki faaliyetlerinin yanı sıra Atlantik’ten Hint Okyanusu’na kadar uzanan denizlerde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağlamakta ve Türk denizciliğini temsil etmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin güvenliğinin sağlanması ile denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruyabilmek için modern bir deniz gücüne sahip olmak, bir tercih değil zorunluluktur. Bu bilinçle Deniz Kuvvetlerimizin etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığı ile yerli ve millî savunma sanayimize önemli katkılar sağlayacak başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî projeler başarıyla yürütülmekte, hayata geçirilmektedir. Deniz Kuvvetlerimiz sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Preveze Zaferi’nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa ve ebediyete intikal etmiş kahraman denizcilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal başta olmak üzere, Deniz Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen fedakar komutan ve mensuplarını ile onlara daima destek olan kıymetli aile fertlerini en içten duygularımla kutluyor, kendilerine başarı ve esenlikler diliyorum. Kahraman Türk denizcileri, denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."



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