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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İdlib'teki son gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İdlib'teki son gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, İdlib'teki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının, Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

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