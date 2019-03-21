Bakan Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir taraftan biz Mehmetçik'imizi yetiştirirken, onların araç-gereç, silah ve mühimmatlarının üstün teknoloji kullanmak suretiyle yerli ve milli olarak üretilmesi ve bunların Silahlı Kuvvetlerimize verilmesi en büyük dileğimizdir." dedi.

Akar, MÜSİAD tarafından düzenlenen gala yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Türk milletinin, askerinin "Çanakkale ruhu" ile 7 değil 77 düvelin arkasında olduğu terörle örgütlerine karşı mücadelesini eksiksiz sürdürdüğünü ifade eden Akar, gelinen noktadaki başarılarda şehitlerin ve gazilerin büyük rolü bulunduğunu vurguladı.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit aileleri ve gazilerinin de yer aldığı büyük bir aile olduğunu belirtti.

Yerli ve milli savunma sanayinin önemine değinen ve bununla ilgili Kayseri'de bugün önemli toplantıların yapıldığını aktaran Bakan Akar, "Bir taraftan biz Mehmetçik'imizi yetiştirirken, onların araç-gereç, silah ve mühimmatlarının üstün teknoloji kullanmak suretiyle yerli ve milli olarak üretilmesi ve bunların Silahlı Kuvvetlerimize verilmesi en büyük dileğimizdir." diye konuştu.