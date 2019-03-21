HABER

Bakan Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 21:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MÜSİAD'ın yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle buluştu - Hulusi Akar: - "Bir taraftan Mehmetçik'imizi yetiştirirken, onların araç-gereç, silah ve mühimmatlarının üstün teknoloji kullanmak suretiyle yerli ve milli olarak üretilmesi ve bunların Silahlı Kuvvetlerimize verilmesi en büyük dileğimizdir"

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir taraftan biz Mehmetçik'imizi yetiştirirken, onların araç-gereç, silah ve mühimmatlarının üstün teknoloji kullanmak suretiyle yerli ve milli olarak üretilmesi ve bunların Silahlı Kuvvetlerimize verilmesi en büyük dileğimizdir." dedi.

Akar, MÜSİAD tarafından düzenlenen gala yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Türk milletinin, askerinin "Çanakkale ruhu" ile 7 değil 77 düvelin arkasında olduğu terörle örgütlerine karşı mücadelesini eksiksiz sürdürdüğünü ifade eden Akar, gelinen noktadaki başarılarda şehitlerin ve gazilerin büyük rolü bulunduğunu vurguladı.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit aileleri ve gazilerinin de yer aldığı büyük bir aile olduğunu belirtti.

Yerli ve milli savunma sanayinin önemine değinen ve bununla ilgili Kayseri'de bugün önemli toplantıların yapıldığını aktaran Bakan Akar, "Bir taraftan biz Mehmetçik'imizi yetiştirirken, onların araç-gereç, silah ve mühimmatlarının üstün teknoloji kullanmak suretiyle yerli ve milli olarak üretilmesi ve bunların Silahlı Kuvvetlerimize verilmesi en büyük dileğimizdir." diye konuştu.

Ülkelerin para vermelerine rağmen silah ve sistemleri alamadığı dönemlerin olduğunu dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada bizim hayatta kalabilmemiz için bu konuları mutlaka çözmemiz lazım. Çünkü barış zamanında herkes sizinle dost, müttefik. Beraber çalışıyor. Fakat kriz ve savaş zamanında paranız olsa dahi istediğiniz silahı, araç-gereci alamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu hayat meselesi. Burada herhangi bir işi şansa bırakmamak lazım. Tüm müteşebbislerimizin bu konuda elini taşın altına sokup bir şeyler yapması lazım. Savunma sanayi sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin güvenliği için gerekli bir vatandaşlık görevi. Bu konuda devletten ne bekleniyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız."

Akar, Kayseri'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu, Kayseri'deki dinamizmin sanayi çalışmalarına daha fazla yansıması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ardından Bakan Akar, yemekte şehit ve gazi aileleriyle sohbet edip, çocuklarıyla yakından ilgilendi.

Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa... Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa...
Eyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun ilgiEyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun ilgi
İznik Ekinoks Festivali başladıİznik Ekinoks Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Artık e-devletten yapılabilecek!

Artık e-devletten yapılabilecek!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş: Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil

'Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil'

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.