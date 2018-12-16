Bakan Akar: Terör örgütünde ciddi bir zafiyet ve kırılma meydana geldi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi. Bu çerçevede yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2017- 2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katılımıyla 14- 15 Aralık 2018 tarihlerinde yapıldı. Faaliyete ordu komutanları, Muharip Hava Kuvvet Komutanı ve Donanma Komutanı ile birlikte 60 general ve amiral katıldı. Toplantıda, birliklerin ulaştıkları seviye ve bu seviyeyi daha da geliştirmek için alınması gereken tedbirler ele alındı. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının elde ettikleri başarılar nedeniyle katılımcılara teşekkür ederek, mevcut seviyenin çok daha iyi noktalara taşınacağına olan inancını ifade etti.

Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığı Madalya ve Başarılı Birlik Ödül Töreni de gerçekleştirildi. Törende Bakan Akar tarafından; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlıklarında bir yılını tamamlayan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal TSK Şeref Madalyası; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan TSK Üstün Hizmet Madalyası ile taltif edildi. Törende ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kendi kategorilerinde başarılı olan 29 birliğe şilt ve başarı plaketi, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında görevli beş sivil memura ise çalışmalarındaki başarılarından dolayı başarı belgesi ve hediyeler takdim edildi.

Faaliyetin ardından yaptığı konuşmada madalya alan komutanları ve başarılı personeli tebrik eden Bakan Akar; tüm terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içinde olduklarını ve bunun milletin güvenliği için gerekli ve zorunlu olduğunu ifade etti. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Akar, "Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi. Bu çerçevede yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir" dedi.

Bakan Akar ayrıca, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda barış, iyi komşuluk ve dostluktan yana olduklarını ancak bunun da uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerden taviz vermek anlamına gelmediğinin çok iyi bilinmesi gerektiğini ifade etti.