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Bakan Akar ve komutanlar, Fırat'ın doğusuna olası harekatı konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Akar ve komutanlar, Fırat'ın doğusuna olası harekatı konuştu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda, ABD heyeti ile yapılan görüşmeler değerlendirilirken, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat da görüşüldü.
Bakanlık, Bakan Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldiği toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bakan Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i pazartesi günü kabul ettiği, görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı, bu kapsamda iki ülkenin askeri heyetlerinin Güvenli Bölge ile ilgili bazı toplantılar gerçekleştirdiği hatırlatıldı.
GÖRÜŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ
Açıklamaya göre; Bakan Akar'ın, TSK'nın komuta kademesi ile bir araya geldiği toplantıda hem bu görüşmeler değerlendirildi hem de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası askeri harekat masaya yatırıldı. Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse ABD'li senatörlerle görüşmelerinde F-35 konusundaki olumlu tutumundan duyulan memnuniyetin yanı sıra, sürecin olumlu sonuçlanmasına yönelik beklenti ifade edildi. ABD'den tedarik edilecek 100 Boeing yolcu uçağının da Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın güzel bir örneği olduğu belirtildi.
F-35 BEKLENTİSİ
Ayrıca, F-35 projesine ilişkin ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesinin ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebilecek adımlarından kaçınmasını beklemenin stratejik ortak olarak Türkiye'nin hakkı olduğu vurgulandı. Aksi bir durumda ise Türkiye'nin yeni arayışlara girmesinin doğal olacağı belirtildi. Türkiye'nin S-400 tedariki konusundaki kararlılığının herkes tarafından bir kez daha görüldüğünün belirtildiği toplantıda, F-35 projesinin de kendi yolunda ilerlemesi gerektiği, projenin diğer ortak ülkelerinin de Türkiye'nin ortaklıktan çıkarılması konusunda bazı endişeler taşıdıklarının değerlendirildiği ifade edildi.
'GEREKİRSE İNİSİYATİF KULLANACAĞIMIZI VURGULADIK'
​Kritik toplantıda Bakan Akar konuya ilişkin, "ABD ile yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin tüm görüşleri bir kez daha muhataplarına iletildi. Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık" açıklamasını yaptı.
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Bakan Akar ve komutanlar, Fırat'ın doğusuna olası harekatı konuştuBakan Akar ve komutanlar, Fırat'ın doğusuna olası harekatı konuştuBakan Akar ve komutanlar, Fırat'ın doğusuna olası harekatı konuştu

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