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Bakan Akar ve Rusya Savunma Bakanı Soygu telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu telefonda görüştü. İkili İdlib'de tansiyonun düşürülmesi gerektiği hakkında konuştu.

Bakan Akar ve Rusya Savunma Bakanı Soygu telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib’de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

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