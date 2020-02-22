Bakan Akar ve Rusya Savunma Bakanı Soygu telefonda görüştü

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Bakan Akar ve \u015eoygu aras\u0131ndaki telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde \u0130dlib\u2019de sorunun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne y\u00f6nelik kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulunuldu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Arkeoloji \u00f6\u011frencisi ormanda buldu! Koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u00dcnl\u00fc fast food zincirinde kabusu ya\u015fad\u0131! Migren a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 en \u00e7ok ge\u00e7irecek do\u011fal y\u00f6ntemler nelerdir?