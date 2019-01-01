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Bakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 14:21 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile 2018'in son gününde Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret edip, Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında (2) - Yeniden

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile 2018'in son gününde Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret edip, Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, "DEAŞ'la mücadelede TSK, bir vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yılın son gününde Suriye sınırına gitti. Suriye'nin Eşme köyündeki Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Akar, burada dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret sırasında Bakan Akar'ı telefonla aradı. Erdoğan, telefonda, "Şu anda malum 120 dönüm kadar bir arazi içinde Süleyman Şah Türbesi ve çevresiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisinin tarihiyle özdeş hale gelmiş olan Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı olacaktır, çok daha önemli olacaktır, çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır. Özellikle burası sizlere, bizlere emanettir. Dolayısıyla bizler de bu emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.
Bakan Akar, ziyaret sonrası Eşme köyünden ayrılırken, yolda çocukları görünce makam aracını durdurdu. Akar, bir süre sohbet ettiği çocuklara şeker verdi. Köy sakinleriyle de sohbet eden Akar, Eşme'den ayrıldı.
AKAR: TSK, DEAŞ'LA MÜCADELEDE VAZİFE ÜSTLENDİ
Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları, daha sonra Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'na geçti. Burada denetlemelerde bulunan Akar, yemekte bir araya geldiği askerlerin yeni yılını kutladı. Ziyaret sırasında konuşan Bakan Akar, "Türkiye'nin güney sınırlarında, hiçbir tehdit ve riskin kalmasına izin vermeyeceğiz. 2018'de, 147 büyük çaplı operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'la mücadelede de TSK bir vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.
Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Kilis'teki ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.

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Bakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında (2) - YenidenBakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında (2) - YenidenBakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında (2) - YenidenBakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında (2) - Yeniden

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