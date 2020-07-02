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  4. Bakan Albayrak ve eşine yönelik skandal paylaşımın ardından harekete geçilmişti! Şok detaylar

Bakan Albayrak ve eşine yönelik skandal paylaşımın ardından harekete geçilmişti! Şok detaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 18:53 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarından birinin, 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı davasındaki firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu’na (36) ait olduğu ortaya çıktı.

Bakan Albayrak ve eşine yönelik skandal paylaşımın ardından harekete geçilmişti! Şok detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Ağustos 2016 tarihinde Konya merkezli 12 ilde yapılan operasyonda 73 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartılmış, operasyon kapsamında İnceoğlu yakalanamamıştı. Almanya'ya firar eden İnceoğlu, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yapması sonucu gündeme geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE 'BÜYÜK BÖLGE İMAMI'

Örgütteki sözde 'büyük bölge imamı' olarak görev yapan kişinin 'Eyalet İmamı'na sorumlu olduğu öğrenilirken, yaptığı işler şöyle tanımlandı: “Mütevelli grubuna gelerek bu gruba ne kadar himmet, burs, kurban düştüğünü söyleyerek, duygusal bir konuşma yapıp, istenen paraların bu davaya büyük katkı sağlayacağını belirterek toplantıdan ayrılır. Daha sonra da yanında muhasebecisi ve zaman zaman da küçük bölge imamıyla birlikte mütevellilerin iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, kendisinin ne kadar himmet, kurban, burs, gazete ve dergi aboneliği yapacağını tebliğ eder ve bu ödenecek paraları nasıl ödeyeceğini sorarak bir ödeme planı belirlenir. Bu ödeme planı muhasebeciye verilir. Muhasebeci de bu ödeme planına göre yıl içerisinde bu paraları tahsil eder. Muhasebeci tahsil etmiş olduğu paraları eyalet muhasebecisine teslim eder. Eyalet muhasebecisi de toplanan bu para ve evrakları il muhasebecisine verir. İl muhasebecisi de bu paraları il imamının tasarrufuna göre kullanır veya bağlı bulunduğu İç Anadolu bölge muhasebesine gönderir. Bölge imamı, eyalet imamına karşı sorumludur.’’

İnceoğlu'nun ayrıca öğrencinin kalacağı evleri belirlediği, öğrencilerin örgüte kazandırılmasında da önemli bir rol üstlendiği öğrenildi.

ONUR

ÖRGÜT ÜYELERİYLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

O dönem hazırlanan iddianamede Onur İnceoğlu hakkında şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin SGK kayıtları üzerinde yapılan analiz işlemleri sonucu soruşturmaya isimleri yansıyan diğer şahıslarla arasındaki ilişki ve irtibatlarının tespit edildiği, şüphelinin soruşturmaya isimleri yansıyan şahıslarla olan yurt dışı çıkış-giriş ilişkilerinin tespit edildiği, şüphelinin HTS detay dökümleri üzerinde yapılan analiz neticesinde, adı geçenin soruşturma dosyasına isimleri yansıyan diğer şahıslarla olan HTS ilişkilerinin tespit edildiği, emniyet veri tabanı üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin soruşturma dosyasına isimleri yansıyan diğer şahıslarla OTEL birlikteliklerinin tespit edildiği, soruşturma dosyasında isimleri geçen şahısların ortak kullandıkları araçlara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanından yapılan araştırmalar doğrultusunda yapılan analiz işlemlerine ilişkin tutanak tanzim edildiği, şüphelinin telefon HTS kayıtları üzerinde yapılan analiz işlemleri neticesinde Bylock kullanıcısı olan şahıslarla ilişki ve irtibatının tespit edilmiştir.'' (DHA)

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