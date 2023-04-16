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Bakan Bozdağ açıkladı! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri

16.04.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı duyuruda Adalet Bakanlığı bünyesine 18 bin 500 olarak belirlenen personel alımının sayısının arttığını açıkladı. Vatandaşlar yapılan duyurunun ardından 'Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ilanlar ne zaman yayınlanacak, şartları ne?' sorularını aratmaya başladı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...

Bakan Bozdağ açıkladı! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri

Adalet Bakanı Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığına alınacak personel sayısı artırıldığını belirterek ilanların yayımlanma tarihini açıkladı. Vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ilanlar ne zaman yayınlanacak, şartları ne? sorularını aratıyor.

Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek personel alımına ilişkin ilan yayınlanmadı. Bakan Bozdağ ilanların önümüzdeki hafta yayınlanacağını bildirdi.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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