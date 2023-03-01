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Bakan Bozdağ deprem bölgesinde! 'Barınma ve diğer sorunlarının çözüldüğünü gördüm'

01.03.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Deprem felaketinden sonra enkazın kaldırılması için titiz süreç işliyor. Bunu yerinde gördüm. Burada düzen ve vatandaşlarımızın barınma ve diğer sorunlarının çözüldüğünü gördüm" dedi.

Bakan Bozdağ deprem bölgesinde! 'Barınma ve diğer sorunlarının çözüldüğünü gördüm'

Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Bozdağ’a koordinatör olarak görevlendirilen Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bölgedeki kamu kurumu müdürleri eşlik etti. Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bozdağ, bilgi aldıktan sonra çadır kentte adliye hizmeti veren personele de ziyarette bulundu.

"VATANDAŞIN SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ"

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, sürecin titizlikle işlediğini ve bunu yerinde gördüğünü dile getirdi. Vatandaşın sorunlarının çözüldüğünü kaydeden Bozdağ, özellikle böyle bir süreçte yargı hizmetinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

‘’Deprem felaketinden sonra enkazların kaldırılması için titiz bir süreç işliyor. Bunu yerinde gördüm. Burada düzen ve vatandaşlarımızın barınma ve diğer sorunlarının çözüldüğünü gördüm. Hakimler, savcılar, bilirkişilerimiz ve tüm adliye personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bölgede yargının aksamadan faaliyetine devam etmesi, son derece önemli. Adalet hizmetleri, felakete rağmen bölgede aksamadan devam etti. Gönüllülük esasına göre de yurdumuzun dört bir yanından savcılar, adli personeller, adli tıp uzmanları ve diğer bakanlık personelleri, böyle zor zamanlarda fedakarlığa talip olmuşlardır. Bu, kolay bir iş değildir. Sizler buna talip oldunuz. Elbette burada hem delillendirme faaliyetleri hem defin işlemleri hem kimliklendirme çalışmaları hem de adli soruşturmaların hepsinin titizlikle yürütüldüğünü görüyoruz. Bu zor şartlar içerisinde yapılacağın en iyisini yaptığınız için de teşekkür ediyorum.’’

Kaynak: DHA

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