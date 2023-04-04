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  4. Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

04.04.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde Türkiye ile BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay süreci ve ikili siyasi ilişkiler ele alınırken, Balkanlar'daki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay süreci ve ikili siyasi ilişkileri ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Al Nahyan telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay süreci ve ikili siyasi ilişkiler ele alınırken, Balkanlar'daki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. (AA)

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Mevlüt Çavuşoğlu bae

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