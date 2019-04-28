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Bakan Çavuşoğlu, Bağdat Büyükelçiliğinin yeni binasını gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat Büyükelçiliğinin yeni binasını gezdi

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat'taki temasları kapsamında yapımı bitmekte olan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçilik yeni binasında incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'dan yakında açılacak yeni bina hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı, bugün geldiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmişti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği

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