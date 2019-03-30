Bakan Çavuşoğlu: Belediyecilik bizim işimiz

Namık Kemal KILINÇ- Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belediyecilik bizim işimiz. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olarak şimdi de Cumhur İttifakı ile üretken belediyeciliği, gönül belediyeciliğini birleştirdik, inşallah Türkiye'de hem hizmet edeceğiz. Hem gönülleri kazanacağız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın Serik belediye başkan adayı Enver Aputkan ile ve Manavgat Belediye başkan adayı Hasan Öz'ün düzenlediği mitinglere katıldı. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik de eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu, mitinglerde Cumhur İttifakı'nın önemine işaret ederek, belediye başkanlıklarının kazanılması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, mitinglerdeki konuşmalarında, belediyeleri kazanmak istediklerini belirttiğini ifade ederek, "Biz belediyeleri kazanmak istiyoruz, çünkü milletimize hizmet etmek istiyoruz. Belediyecilik bizim işimiz. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olarak şimdi de Cumhur İttifakı ile üretken belediyeciliği, gönül belediyeciliğini birleştirdik, inşallah Türkiye'de hem hizmet edeceğiz. Hem gönülleri kazanacağız" dedi. Cumhur İttifakı'nın amacının Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Cumhur İttifakı'nın beka olduğunu hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli her vesileyle vurguluyor. Bu kadar terör örgütü varken, bu kadar karşımızda tehdit varken, ümmet hedefken, İslam düşmanlığı had safhadayken, İslam düşmanlığının, Türk düşmanlığının etrafımızda, Avrupa'da ve tüm dünyada olduğu görülmüşken, İslam düşmanlığı artı Türk düşmanlığı eşittir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ortadayken, siz nasıl dersiniz beka problemi yok diye. Terör örgütleriyle el ele verenlerin, aynı ittifak içinde olanların bekanın ne olduğunu anlaması mümkün mü?" diye konuştu. 'TERÖRİSTLERLE AYNI YATAĞA GİRMENİN BEDELİNİ MİLLET SANDIKTA ÖDETECEK' Milletin 31 Mart'ta büyük ders vereceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Hainlerle, teröristlerle aynı yatağa girmenin, koyun koyuna olmanın, kucak kucağa olmanın, el ele olmanın bedelini bu millet sandıkta ödetecek. Listelerine bakıyoruz CHP'nin içinde PKK'lı var. Saadet Partisi'nin içinde PKK'lı var. Milliyetçiyim diyen, milliyetçi geçinen İYİ Parti'nin içinde PKK'lılar var. Bunların hepsini yani İYİ Parti'nin, CHP'nin, Saadet Partisi'nin içindeki 325 kişinin adayının tamamını PKK belirlemiştir. İstisnasız tamamını. 5 tane de Antalya'ya yerleştirmişler. Antalya'nın rantına göz dikmişler" dedi. 'YAZIKLAR OLSUN' Gün içerisinde bir video izlediğini belirten bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi: “İstanbul Pendik'te, gençlik kollarımızdan Yusuf Özoğul gencimiz, daha 17 yaşında elinde poşeti ile broşür dağıtıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım ve Pendik ilçe belediye başkan adayımızın broşürlerini dağıtıyor. O İYİ Parti'nin il yöneticisinden bir kadın, o çocukla nasıl dalga geçiyor, onu nasıl aşağılamaya çalışıyor. O çocuğun efendiliğini gördünüz mü? Ne denirse, 'Tamam abla, sağol abla, eyvallah abla' diyor. Sonra arkasından çocuğa 'Ben Türk milliyetçisiyim sana oy yok' diyor. Utanmadan bir de marifet gibi çocuğun eğitim seviyesini sorguluyor. Marifet yapmış gibi sosyal medyaya koyuyor. Yazıklar olsun." Serik'te Enver Aputkan'a destek isteyen Bakan Cavuşoğlu, Manavgat ise Hasan Öz'e destek istedi.

