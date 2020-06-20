Bakan Çavuşoğlu: Hayal kırıklığına uğradık

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar: Kovid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120’den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Kovid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik. Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır. (Türkiye’nin riskli durumda olması) Avrupa Birliğinin kararı önemli. Komisyonda kararı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Uçuşları geri başlattığımız zaman birçok ülke Türkiye’yi güvenli kabul edip uçuşlarını başlattı. (Zorunlu PSR testiyle ilgili) Türkiye’ye gelen bütün turistlerin tatillerini güvenli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Konuklarımız Türkiye’den ayrılmadan önce test yaptırmak istiyorsa biz buna hazırız. Bizim alt yapımız buna uygun. Türkiye’den ayrılacağı zaman test yaptırmak isterse konuğumuz, yapacağız." Almanya’yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Bu tür kriterleri turizm sektörü ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Dünya’da kaç tane AB ülkesi Kovid-19’a karşı Türkiye’den daha iyi bir performans gösterdi.

Irak bölgesindeki karışıklık terör örgütlerinin işine yaradı. Yeni hükümete destek veriyoruz. Gerekli görüşmelerimizi yaptık. (Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili) Kardeş ülke Irak’la ilişkilerimizi her zaman her alanda geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Son 5-6 yıldır Irak başka sorunlarla karşılaştı. DAEŞ’le mücadelede kardeş ülke Irak’a destek verdik. Biz istikrarlı bir Irak istiyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz Irak’ın yeniden inşası için 5 milyar dolar kredi imkanında bulunduk. Irak’ın su yönetiminde bir eksiklik gördük. Su fazla da olsa az da olsa Türkiye suçlanıyor. Dünya eskisi gibi olmayacak. Dünyadaki değişim trendlerini biz Kovid öncesinde de görüşüyorduk. Bütüncül bir yaklaşımla Asya’daki konumumuzu güçlendirmek istedik. Bu parçası olduğumuz Avrupa’ya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez. Diğer kurumlar ve diğer bakanlıklarla da çalışıyoruz. Kovid sonrası küresel sistemle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çünkü küresel sistemin yetersiz olduğunu görüyoruz.