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Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye-Irak ikili ticaret hacmini 20 milyar dolar hedefine taşıyacağız. PKK’nın Irak’ta kökünü kurutmak için birlikte mücadele edeceğiz"

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Bağdat Başbakanlık Ofisi’ndeki Çavuşoğlu ve Abdulmehdi görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu, Abdulmehdi ile görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye-Irak ikili ticaret hacmini 20 milyar dolar hedefine taşıyacağız. PKK’nın Irak’ta kökünü kurutmak için birlikte mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun, temasları kapsamında Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle de görüşmesi bekleniyor.

Irak'a bugün gelen Çavuşoğlu, Bağdat'tan sonra Basra ve Erbil'de temaslarda bulunacak.

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