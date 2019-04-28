Bakan Çavuşoğlu, Irak temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak programı kapsamında Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Irak Temsilciler Meclisi Türkmen Milletvekilleri ile görüştü.

Irak’a ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat’ta temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Türkmen Milletvekilleri ile düzenlediği toplantının ardından Çavuşoğlu Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile bir araya geldi.

Irak Temsilciler Meclisi Türkmen Milletvekilleri ile yaptığı görüşme sonrası Çavuşoğlu sosyal medya hesabında, "Irak’ın kurucu unsuru & 3. büyük etnik grubu Türkmen kardeşlerimizin güvenliği, hak&çıkarlarının korunması temel önceliklerimizdendir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Muhammed el-Halbusi ile yaptığı görüşme hakkında ise "Su yönetimi konusunda tecrübelerimizi Irak’la paylaşmaya hazırız. Parlamentolarımız sayesinde ilişkilerimiz daha da güçlenecek" dedi.



