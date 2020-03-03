Bakan Çavuşoğlu'ndan göçmen açıklaması: Bunları durduracak noktada değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

'BİRLEŞİK KRALLIK DESTEĞİNİ AMASIZ, FAKATSIZ GÖSTERMİŞTİR'



Birleşik Krallık zor zamanlarında Türkiye’nin yanında olmuştur. Desteğini amasız, fakatsız göstermiştir. Brexit sonrası ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunları ele aldık. Önce kısa bir görüşme gerçekleştirdik, daha sonra çalışma yemeğinde tüm bu konuları ele aldık. Ayrıca bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Öncelikle PKK’nın uzantıları TAK’ın kısa süre önce Birleşik Krallık tarafından terör listesine eklenmesini önemsiyoruz. Bu ciddi yaklaşım diğer müttefiklerimiz tarafından da örnek alınmalıdır. Brexit sonrası dönemde Birleşik Krallıkla ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Brexit sürecinde Birleşik Krallığın Türkiye ile ilişkilerini güçlendirme arzusundan da mutluluk duyuyoruz.

Savunma Sanayiinde işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Her iki tarafta da firmaların ortaklığı sayesinde önemli projelerimiz için çalışıyoruz. Bunlardan biri de milli muharip uçak projesidir. İdlib’deki son gelişmeler hakkında bilgi verdim. Ve rejimin saldırılarına derhal son vermesi, yeni bir insani krizin engellenmesi ve ilave göç dalgasının bertaraf edilmesi hususunda görüştük. Rejimin saldırılarını durdurmasına yönelik çabalarımıza Birleşik Krallığın bundan sonra destek vereceğinden şüphe yok.