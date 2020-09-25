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Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye çok sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye karşıtı ifadeler kullanan Nancy Pelosi hakkında, "İbretlik cehaletiyle ABD Meclisi başkanlığına kadar yükselmesi kaygı vericidir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye çok sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak, ABD'deki seçimlere ilişkin açıklama yaparken Türkiye karşıtı ifadeler kullanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Nancy Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

PELOSI NE DEMİŞTİ?

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasına "Türkiye'de değilsiniz" diyerek skandal bir şekilde cevap vermişti.

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