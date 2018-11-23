Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a 'Kaşıkçı' tepkisi

Çavuşoğlu'nun CNN Türk canlı yayınında yaptığı konuşmasından satır başları;
"New York'taki görüşmede yol haritasında gecikme var. Diğer taraftan bu yol haritasının en sonunda Münbiç bittikten sonra diğer bölgelerin istikrara kavuşması için bu yol haritası uygulanır.
Bunu da zaten Pompeo ile beraber onaylamıştık. Tabi bu yol haritasını biz onayladık ama hem Sayın Erdoğan hem Trump da gördü. Siyasi irade var."
CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ
Suudi Arabistan bizim için de önemli bir ülke, ilişkilerimiz de gayet iyi. Cumhurbaşkanımızla Kral Selman arasında da samimiyet var. Ama burada önceden planlanmış vahşice bir cinayet var. Bizim derdimiz bunun aydınlatılması, burada topu dünyaya atmak gerek yok. Bizim tarafımızda soruşturma gayet şeffaf yönetiliyor. Ama en son başsavcının ziyaretinde Suudi Arabistan tarafından bir bilgi verilmedi. Biz ise elimizdeki bilgileri paylaştık çünkü bizim derdimiz bu cinayetin aydınlatılması. Trump bir anlamda gözümü yumarım diyor ama her şey para değildir. Bu bir cinayet, paranın gözü kör olsun denilmeli. Bu cinayet tesadüf değildir, her şey planlı yapılmıştır. Suudi Arabistan'ın bize bilgi verilmemesi nedeniyle uluslararası soruşturma daha faydalı olabilir. Biz uluslararası bir soruşturma olursa elimizdeki her şeyi paylaşırız demiştik.
CIA'DE SES KAYDI VAR MI?
Biz açıklamalarımızda hiçbir isim kullanmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız “Kral Selman'ın bir ilgisi yok” dedi. Ama ABD'nin yaptığı açıklama da “Veliaht prensle ilgili olabilir, olmayabilir” dedi. Ama neye göre söyledi bilmiyorum. Burada olabilir de olmayabilir de açıklaması ilginç geldi bize de. Ellerinde bir ses kaydı var mı yok mu bilmiyorum, bizimle bir paylaşımları olmadı. Kaşıkçı meselesinde Avrupa'nın bir yaklaşımı var görüyoruz ama suni tedbirlerle bu olaya yaklaşılmaz. Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz bozulmasın diyorlar. Biz de ilişkimiz bozulmasın isteriz ama bu konuda sonuna kadar gideceğiz. Mesela bu yerli işbirlikçi kim?
Cumhurbaşkanımız iki kere Kral Selman'la bir kere de Prens Selman ile görüştü. Prens Selman'da Arjantin'de Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediğini söyledi. Görüşülebilir tabi. Bu görüşmede Cumhurbaşkanımız tüm bilgileri söyleyecektir. Talebi üzerine bu görüşme olabilir.
FETÖ MESELESİ
Trump, iadesi istenilen kişilerin listesini gönderir misiniz dedi. Ben de bu listeyi ilettim. İade taleplerimizi yeniledik ve orada FETÖ'nün iadesinin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Ayrıca FBI'ın başlattığı soruşturmaları da gündeme getirdik.
HALKBANK KONUSU
Halk Bank davasına baktığımızda FETÖ motifli bir davadır. Daha önceki dava FETÖ'ye destek veren bir savcıydı. Kendi gitti ama ekibinden birileri kaldı demek ki. Orada bizim MASAK gibi kurumlarda bir soruşturma başlattılar. Halk Bankası kendileriyle ilgili tüm bilgileri verdiler. Tüm incelemeler sonucunda Halk Bankası'nın İran yaptırımlarını delmediği kararına varmıştır. Atilla'nın da bundan sonraki cezasını Türkiye'de çekebilmesi için gönderilmesi gerektiğini söyledim. Hakan Atilla Türkiye'ye dönmek istediğini bildirmişti şu anda bir temyiz süreci var. Nihai aşamada bu olacak.
AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI
12 yıl Avrupa Konseyi'nde zaman geçirdim. O dönemde de Avrupa Konseyi'nin reforma tutulması önceliğimizdi. Bu sürece en çok Türkiye katkı sağladı. Bu güzel bir şey. Avrupa Konseyi'nin siyasi kurumları var. Ama AİHM siyaset yapılacak bir yer değildir. Bu kurum siyasallaştı. İnsan Hakları Mahkemesi bu verdiği kararla siyasi karar verdiğini kanıtlamıştır. Bu karar hukuki değildir, siyasidir. Buna itiraz etme hakkımız var. Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşer diyorlar. Kim diyor bunu ya? Bu konuda bizim Adalet Bakanlığımız ve yargımız bunun yorumlarını yapacaktır. Ama ben bu kararları uygulamayan başka ülkeler de oldu ve üyelikleri tehdide girmedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum