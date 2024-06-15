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  4. Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Kontrolden çıkan cip tarlaya uçtu: 5 yaralı... Araç hurdaya döndü

Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Kontrolden çıkan cip tarlaya uçtu: 5 yaralı... Araç hurdaya döndü

15.06.2024 13:23
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Bolu-Mengen kara yolunda kontrolden çıkan cip, tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçta 5 kişi yaralandı.

Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Kontrolden çıkan cip tarlaya uçtu: 5 yaralı... Araç hurdaya döndü

Kaza, Bolu-Mengen yolunda Semerciler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan 5 kişilik aile, Bolu-Mengen yoluna girdi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan cip, Semerciler köyü mevkiinde tarlaya uçtu. Takla atarak hurdaya dönen araç içerisindeki 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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trafik kazası Bolu
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