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Cumhur İttifakı'ndan neler oluyor? Bahçeli' için 'bardağı taşıran son damla' o oldu: 10 AK Partili isim...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.06.2024 09:39
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Siyaset gündeminin en çok konuşulan konusu Cumhur İttifakı olmaya devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Partiler için yaptığı açıklama geniş yankı uyandırmıştı. O açıklamadaki 'suyu bulandıranlar ifadesi dikkat çekmişti. Ayrıca Bahçeli için 'bardağı taşıran son damla' olarak 'Kavala' tartışmaları görülüyor. Öte yandan AK Parti'de MHP'den rahatsız olanların Bahçeli tarafından bilindiği belirtildi.

Cumhur İttifakı'ndan neler oluyor? Bahçeli' için 'bardağı taşıran son damla' o oldu: 10 AK Partili isim...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çok sayıda mesaj içeren son açıklamasında, AK Parti içinde Cumhur İttifakı’ndan gayrimemnun ve ‘suyu bulandıranların’ olduğuna yönelik sözleri, AK Parti’de gündeme oturdu.

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'MHP İLE ORTAKLIK' ELEŞTİRİLERİ

AK Parti’de 2019 yerel seçimlerinden bu yana, MHP ile olan ortaklık sebebiyle ‘hak ve özgürlükler konusunda adım atılamadığı, güvenlikçi politikalar izlendiğine’ yönelik görüşler dile getiriliyordu. Parti yönetiminin, son seçimlerden sonrasında milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarında da MHP ile kurulan iş birliği sebebiyle AK Parti’nin Kürtlerden ve Alevilerden uzaklaştığı, partinin en önemli unsurları olan yenilikçi ve reformist özelliklerinin kalmadığına yönelik eleştiriler gündeme getirilmişti.

BAHÇELİ İÇİN 'BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA'

AK Parti’de ayrıca, hem Cumhurbaşkanı'nın hem de Bahçeli’nin en hassas olduğu konulardan biri olan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın hapiste olması sebebiyle Türkiye’nin Avrupa’da zor durumda kaldığına ve hukuka güvenin olmamasından dolayı yabancı sermayenin de gelmediğine yönelik tespitler yapılıyordu. Kamuoyu önünde olmasa da, parti içinde Kavala’nın serbest bırakılması için bazı hukuki adımların atılabileceği, ancak MHP’nin buna geçit vermeyeceği yönündeki tartışmaların artması Bahçeli cephesinde ‘Bardağı taşıran damla’ olarak değerlendiriliyor. Bahçeli’nin son açıklamasındaki ‘Suyu bulandıran AK Partililerden’ kastettiği kesimin de, MHP ile yol yüründüğü sürece ‘yeniden reform gündemine dönülmesinin’ mümkün olmadığını dile getirenler olduğu belirtiliyor.

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BAHÇELİ O İSİMLERİ BİLİYOR

Öte yandan, Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti yöneticilerine göre, parti içinde MHP ile iş birliğine soğuk bakanların sayısı 10 kişiyi geçmez. Hatta bu isimlerin kimler olduğunun Bahçeli tarafından da bilindiğini düşündüklerini kaydeden AK Parti kaynakları “Hem bizim içimizde MHP’ye itiraz edenlerin, hem de dışarda bu ittifaka karşı olanların bilmedikleri bir şey var ki, o da Cumhur İttifakı’nın salt bir seçim iş birliği olmadığıdır. Bu ittifak, gündelik siyasi tartışmalara kurban edilmeyecek kadar derin bir ittifaktır. Pazarlıklar üzerine kurulan bir ittifak değildir” görüşünü dile getiriyor.

Express


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