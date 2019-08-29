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Bakan Çavuşoğlu, Norveç'e gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 08:50 | Son Güncelleme

 DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Søreide’nin davetiyle, 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Oslo'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Søreide’nin davetiyle, 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Oslo'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi.
Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Norveç'teki Türk vatandaşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.

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