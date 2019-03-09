Bakan Çavuşoğlu: PKK, şehirlere, büyükşehirlere sızmaya çalışıyor (2)

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POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

  ÇAVUŞOĞLU, CUMHUR İTTİFAKI'NIN MANAVGAT ADAYI HASAN ÖZ'Ü TANITTI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkanı adayı Hasan Öz'ün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı.

ÇAVUŞOĞLU, CUMHUR İTTİFAKI'NIN MANAVGAT ADAYI HASAN ÖZ'Ü TANITTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkanı adayı Hasan Öz'ün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nı kurduklarını hatırlatarak, "Cumhur İttifakı'nı Türkiye'nin bekası için kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'ni hedeflerine ulaştırmak için Cumhur İttifakı'nı Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte kurmuşlardır. Manavgat'ta da çok güzel bir uyum var ve vatanını milletini seven kardeşlerimiz el ele vermiş çalışıyorlar. Ama Manavgat'ta, Konyaaltı'nda, Aydın'da, Muğla'da, İzmir'de, Ankara'nın Çankaya'sında da vatanını milletini seven CHP'li kardeşlerimiz de artık hizmet yapmayan o zihniyetin değişmesini istiyor. Manavgat'ta artık herkes despotluğun bitmesini istiyor, Manavgat'ın yüzünün gülmesini istiyor. Hasan Öz'le Manavgat'ımızın yüzü gülecek" dedi.

Toplantıda Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz ise projelerini tanıttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıyı izlemeye gelen binlerce kişiye Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz ve belediye meclisi üyesi adaylarını tek tek tanıttı.

Konuşmaların ardından ise şarkıcı Gülşen konser verdi. Gülşen'in söylediği şarkılarla alandakileri coşturdu. Başkan adayı Hasan Öz ve eşi Nadide öz konser sonunda Gülşen'e çiçek takdim etti. Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Gülşen, bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

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