HABER

Bakan Çavuşoğlu tek tek arayıp tebliğ etti! Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti.

Bakan Çavuşoğlu tek tek arayıp tebliğ etti! Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin bazı dış temsilciliklerine atanan isimler şöyle:

Haldun Tekneci - Hanoi (Vietnam) Büyükelçisi
Mehmet Metin Eker - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
Togan Oral - Aşkabat (Türkmenistan) Büyükelçisi
Mustafa Osman Turan - Dakka (Bangladeş) Büyükelçisi
Rakibe Demet Şekercioğlu - Kolombo (Sri Lanka) Büyükelçisi
Hasan Mehmet Sekizkök - Üsküp (Kuzey Makedonya) Büyükelçisi
Mustafa Özcan - Minsk (Belarus) Büyükelçisi
Suat Hayri Aka - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
Süleyman İnan Özyıldız - Tallinn (Estonya) Büyükelçisi
Ufuk Ekici - Nur Sultan (Kazakistan) Büyükelçisi
İsmail Aramaz - Amman (Ürdün) Büyükelçisi
Mehmet Erkan Aytun - Guatemala (Guatemala Cumhuriyeti) Büyükelçisi
Hasan Ulusoy - Brüksel (Belçika) Büyükelçisi
Aylin Sekizkök - Sofya (Bulgaristan) Büyükelçisi
Nuri Kaya Bakkalbaşı - Antananarivo (Madagaskar) Büyükelçisi
Fatma Pihava Ünlü - San Jose (Costa Rica) Büyükelçisi
Yeşim Kebapçıoğlu - Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti) Büyükelçisi
Bengü Yiğitgüden - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi
Tolga Bermek - Banjul (Gambiya) Büyükelçisi
Kemal Kaygısız - Encemine (Çad) Büyükelçisi
Orhan Işık - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi
Gülcan Akoğuz - Santiago (Şili) Büyükelçisi
Nilüfer Erdem Kaygısız - Librevil (Gabon) Büyükelçisi
Mahinur Özdemir Göktaş - Cezayir Büyükelçisi

Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika'da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı. (AA)

PARTNER Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor! Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor!
Küçükçekmece'de tekne yangını (1)Küçükçekmece'de tekne yangını (1)
Ergene’de yeni iş kapısıErgene’de yeni iş kapısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyükelçi atama

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

Son dakika: AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.