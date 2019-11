Bakan Çavuşoğlu: Terör devleti kurmak isteyenlerin oyununu bozduk

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen "Kızılay Dostları Gecesi" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti. Antalya'da düzenlenen gecenin açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, Kızılay, AFAD ve TİKA’nın Türkiye’nin gururu olduğunu belirtti. 10 sene önce Afrika'da 12 büyükelçilik varken bu sayının bugün 42'ye çıkarıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Bugün Türk Kızılayı, Hilali Ahmer dünyanın her yerinde dalgalanıyor. TİKA’nın bayrağını her yerde görüyoruz, bunlarla mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Her ülke güçlü olmaya çalışır, biz de Türkiye'yi milletçe güçlü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün sahada da masada da güçlü olmak zorundasınız. Masada güçlü değilseniz sahadaki kazanımlarınızı kaybedebilirsiniz. Yeri geldiği zaman Barış Pınarı Harekatında olduğu gibi ülkemizin menfaati için gücümüzü göstermeliyiz. Bazen diplomasi ile aylarca uğraştığınız meseleyi çözemeyebiliyorsunuz ama sahadaki güçlü duruşumuzla tekrar diplomasiye dönerek Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatta olduğu gibi istediğinizi elde edebiliyorsunuz. Sert güç dediğimiz o gücü gösterebiliriz ama kalıcı olan yumuşak güçtür" şeklinde konuştu.